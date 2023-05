Lobby voor Liemers zwembad gaat lopen: ‘Idee voor regiobreed bad is buitengewoon zinvol’

Scouts gaan zeven jaar geleden afgebrande boerderij herbouwen: ‘Modern onderkomen in boerderij­vorm’

Scoutinggroep Roothaan uit Doetinchem wil de in september 2016 afgebrande boerderij op de Koekendaal in Doetinchem herbouwen. De gemeente Doetinchem is gevraagd garant te staan voor een lening van een ton.