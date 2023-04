Lopend naar huis na brutale zadeldiefstal op klaarlichte dag in Doesburg, dader gefilmd

De oorlog in Baak gaat maar niet voorbij: ‘Was mijn vader een andere man geweest als dit niet was gebeurd?’

Dood en verderf zaaien Duitse granaten in Baak, twee dagen nadat het Achterhoekse dorp op 2 april 1945 is bevrijd. Er zijn veertien doden te betreuren, onder wie zeven kinderen jonger dan 10 jaar. 78 jaar later voelen nazaten nog altijd de pijn.