Lukassen moet vertrekken, maar redt eerst nog De Graafschap: ‘Misschien moet ik Peter even aankijken’

Als hij denkt aan Drika schiet Anton Stapelkamp vol: ‘Zonder haar was ik nooit burgemees­ter van Aalten geworden’

Zonder Drika, de vrouw die zijn vader Marius liet onderduiken op haar boerderijtje in IJzerlo, was Anton Stapelkamp nooit burgemeester van Aalten geworden. Stapelkamp sprak donderdagavond tijdens de op NPO2 uitgezonden dodenherdenking over Drika, de vrouw die mede zíjn leven bepaalde.