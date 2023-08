Man (59) gewond bij steekpartij in Doetinchems café: vrouw (52) opgepakt

Eindelijk kan er weer gebouwd worden in Geesteren; groen licht voor plan Florijn

Starterswoningen, twee-onder-een-kappers, vrijstaande en sociale huurwoningen. Na 13 jaar kan er eindelijk weer gebouwd worden in Geesteren. Berkelland is in principe akkoord met een nieuw plan voor 29 huizen op de plek van timmerfabriek Florijn. „Dit is goed nieuws voor het dorp.”