Man (59) raakt gewond bij steekpartij in Doetinchems café: vrouw (52) aangehouden

met video Huwelijks­fees­ten op de tocht, nu dit iconische kasteel failliet is? 'Het is nog zo vers’

Kasteel Slangenburg in Doetinchem is definitief failliet. Nadat eerder deze week het faillissement was aangevraagd, is dat nu uitgesproken door de rechtbank. De toekomst van het iconische kasteel tussen Doetinchem en Westendorp is ongewis. ,,Een failliet kasteel is wat anders dan een horecabedrijf dat failliet gaat.”