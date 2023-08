Man aangehouden in Doetinchem na mogelijke mishandeling van hond

Hoe de politie een ‘hondsbru­ta­le’ vrouwenben­de oprolde na inbraak bij hoogbejaar­de Twentse (87)

Ze denken de slag van hun leven te slaan. Zojuist hebben vier dames met een gewiekst rollenspel een 87-jarige vrouw uit Enschede bedonderd, nu rijden ze duizenden euro’s rijker terug naar huis. Niet wetende dat ze gevolgd worden. En dat de politie ze al die tijd in de gaten heeft gehouden. Over een bijzonder heterdaadje. „Dit was geluk bij een ongeluk.”