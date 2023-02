Mathijs vindt de helden die zijn zwangere vrouw uit de sloot redden • Zwaargewonde (23) bij steekpartij Zevenaar

WAAROM STAAN HOEVES TE VERKROTTEN? | Twee monumentale boerderijen aan de Van Heemstraweg staan te verkrotten. De monumentenbeschermer schreeuwt van de daken: gemeentes doe iets! De eigenaren willen hun panden opknappen, maar zeggen vast te lopen in gemeentelijke regels en te hoge kosten. Een ogenschijnlijk simpel probleem blijkt niet eenvoudig op te lossen.



WENDY WERD BIJ TOEVAL HET MOOISTE MEISJE | Wendy Salvador geeft Engels op het Merlet College in Cuijk. Maar googel haar naam en je ziet haar als badpakmodel prijken op menig internationaal surfmagazine. Saai is haar leven niet, vonden ze ook bij het tv-programma Het mooiste meisje van de klas. ,,Wat had ik eigenlijk een leuk leven!”



GEWONDE IN HUIS ARNHEM | Een persoon is zaterdag aan het einde van de ochtend gewond geraakt bij een incident aan de Stadhoudersstraat in Arnhem. Hoe ernstig het slachtoffer er aan toe is, is kort na het voorval niet duidelijk. De politie hield na een achtervolging een verdachte aan in Eindhoven.

ONNAVOLGBARE NOTA | Jaarrekeningen van energiebedrijven zijn onduidelijk en slecht leesbaar, concluderen experts. Het is voor een doorsnee-consument nauwelijks te controleren of de nota klopt en of het prijsplafond wel goed is toegepast. Vooral Eneco maakt er een puzzel van.



TINY HOUSE-GEZIN IS DOLGELUKKIG | Als nieuw stel samen op vakantie gaan, dat heet de ultieme relatietest te zijn. Hoe zit het dan als je begint met samenwonen op minder dan 25 vierkante meter? En hoe is het om met z’n tweeën op die oppervlakte te leven met een baby erbij - zonder aparte slaapkamer? Een verrijking, vinden deze tinyhousebewoners.



ZWAARGEWONDE BIJ STEEKPARTIJ | Bij een steekpartij op de Markt in Zevenaar is vannacht een 23-jarige man uit Zevenaar ernstig gewond geraakt. Of er een ruzie voorafging aan het steekincident is nog onbekend. Burgemeester Lucien van Riswijk betreurt het steekincident. ,,Het baart me zorgen dat er steeds meer messen worden meegenomen in de uitgaansscene.’’

HULPVERLENERS STOPPEN OM GEVAAR | Meer landen staken hun reddingsoperaties in het aardbevingsgebied in Turkije door onderling geweld tussen Turken. Na Oostenrijk besloot ook Duitsland de inzet te onderbreken. Het Nederlandse reddingsteam is nog aan het werk in het gebied.



De Turkse president Erdogan laat weten dat het aantal doden in zijn land stijgt tot 21.848. Met daarbij opgeteld de 3384 doden uit Syrië komt het totaal aantal dodelijke slachtoffers boven de 25.000 uit. Lees bij in ons liveblog.



STUDENTE WAS TIJDENS DE RAMP IN GETROFFEN STAD | Ze is weer veilig terug uit Turkije, maar de schrik zit er nog flink in. Kerstin Borgel Kleinhaus, die een masterstudie volgt aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, was net tien dagen in Gaziantep toen deze stad in een rampgebied veranderde.

MATHIJS ZOEKT ÉN VINDT HELDEN | Het is gelukt. Mathijs Homburg heeft de helden gevonden die vrijdagochtend zijn zwangere vrouw wisten te redden. Angela (30) raakte op de Bunschoterweg in Nijkerk met haar auto vol in de slip en belandde ondersteboven in de sloot. Het water sijpelde al door de oude Volkswagen naar binnen, toen drie automobilisten haar te hulp schoten. Lees zijn verhaal.

NEC STELT OPNIEUW TELEUR TEGEN HEKKENSLUITER SC CAMBUUR | NEC heeft andermaal verzuimd om goede zaken te doen in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. De Nijmeegse club kwam in eigen huis niet verder dan een teleurstellend 0-0-gelijkspel tegen hekkensluiter SC Cambuur.

KOEN IS TROTS OP GASTEN DIE OVERVALLER OVERMEESTEREN | Eigenaar Koen Houben van restaurant de Buffel in Best is apetrots dat zijn personeel en gasten vrijdagavond laat een gewapende overvaller hebben overmeesterd. De 38-jarige dader die zwaaide met twee neppistolen werd door een gast en een medewerker tegen de grond gewerkt. Lees meer en bekijk de beelden:

ERNSTIG EENZIJDIG ONGEVAL IN WESTERDORP: AUTO KNALT TEGEN BOOM | De hulpdiensten zijn zaterdagavond groots uitgerukt voor een eenzijdig ongeval op de Smoddedijk in Westendorp nadat een auto met vier inzittenden tegen een boom is geknald. Daarbij is één persoon er ernstig aan toe.

MARTINS ERFENIS IS NU EEN SPOOKPAND EN DIT IS HOE HET ZOVER KWAM | Na achttien jaar wordt het asbest uit een roemrucht spookpand in Huissen eindelijk verwijderd. Omwonenden drongen daar al lang op aan. Maar de eigenaar van het vervallen pand vindt het maar onzin. Reconstructie van een langslepend conflict tussen een gemeente en een woningeigenaar. ,,Dit pik ik niet, Lingewaard gaat echt in de fout.”

ENORME SCHOONMAAKOPERATIE OM ASBEST IN HETEREN | Tussen de dakpannen, in de tuin. Tussen tientallen meters aan opslag en in de volière. De grote brand op een industrieterrein in Heteren van donderdag heeft ervoor gezorgd dat overal in Heteren asbestdeeltjes liggen. En dat mag alleen door mannen met witte pakken opgeruimd worden.

