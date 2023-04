Mazen Ali (34) knipt en scheert vanuit zijn caravan: 'Dit is de toekomst'

Schedels, beenderen en skeletten gevonden bij opgravin­gen rond Sint Joriskerk in Borculo

Een schedel met boventanden die uit het zand steekt, beenderen en zelfs bijna complete skeletten. Bij opgravingen rondom de Sint Joriskerk in Borculo zijn meerdere menselijke resten gevonden. Luguber? „Het is niet zo vreemd, want hier was vroeger een kerkhof.”