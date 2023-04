Met je kind, ouders of drankbuddy op stap tijdens Koningsdag: hier in de Liemers moet je zijn

indebuurt.nl Oranje tompoucen, soezen en bollen: hier in Doetinchem scoor je lekkers voor Koningsdag 2023

Een oranje gebakje mag niet ontbreken bij je Koningsdag-ontbijt, of lunch, of diner, of tussendoor. Deze dag is hét excuus om al het lekkers dat oranje is, te nuttigen. Zorg er wel voor dat je de zoetigheden op tijd inslaat, ze gaan als warme broodjes over de toonbank. Bij deze bakkers in Doetinchem scoor je een oranje tompouce, soes of bol.