‘Moeilijke woorden zijn stom’; beste redactie van Nederland neemt dagje onze krant over

De titel ‘beste redactie’ verdiende de groep van vijf journalisten en twee begeleiders eind vorig jaar tijdens de Special Media Award, een landelijke verkiezing voor mensen met een verstandelijke beperking. De Flits is het cliëntenblad van zorgorganisatie Estinea. In het blad staan interviews, pagina's met nieuwtjes en puzzels, maar ook QR-codes. Bij elk verhaal een, zodat mensen die niet zo goed kunnen lezen, het nieuws via een filmpje toch kunnen horen of zien.

Willen gewoon meedoen

Of gebouwen waar je met een rolstoel niet of nauwelijks in kan komen. ,,Leuk hoor, dat theater Carré in Amsterdam. Prachtig gebouw. Maar met een rolstoel kan je niks. Wat is nu belangrijker: Dat iedereen welkom is, of dat we zo'n oude zaal precies zo houden als vroeger?", merkt Danny Verstallen boos op.