Monique krijgt aanmaning voor haar zus, die al een jaar overleden is: ‘Anders zou er deurwaarder komen’

Filmklas­sie­ker 'Fanfare' van Goorse cineast Bert Haanstra herleeft in Giethoorn

Giethoorn staat komende zomer vier weken lang in het teken van theaterspektakel ‘Fanfare’. De muzikale voorstelling is geïnspireerd op de beroemde film van de Goorse cineast Bert Haanstra en wordt gespeeld op een bijzondere buitenlocatie in Hollands Venetië.