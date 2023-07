Mooi meegenomen! 5 x hier in Doetinchem scoor je een lekkere lunch voor 6 euro of minder

De Graafschap krijgt weer straf, maar gaat in beroep tegen twee uitduels zonder publiek

De Graafschap is door de KNVB opnieuw gestraft. De Doetinchemse eerstedivisionist mag in de eerste twee uitduels van het nieuwe seizoen (bij Jong Ajax en VVV) geen publiek meenemen. De Achterhoekse club gaat tegen deze sanctie in beroep.