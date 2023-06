Nachttrein naar Achterhoek voor stappers in Arnhem terug op de agenda: ‘Duidelijk dat die op dit traject echt gewenst is’

Oehoe met prooi dood gevonden in Winters­wijk: ‘Heel aanneme­lijk dat het dier is aangereden’

Een oehoe met spanbreedte van liefst 1,30 meter, is maandagavond dood gevonden in Winterswijk. Het dier, dat behoort tot de grootste uilen ter wereld, is vermoedelijk aangereden op de Rondweg West en werd gevonden door agenten.