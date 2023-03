Nandri in Zevenaar helpt al twintig jaar arme gezinnen in Sri Lanka: ‘Spullen verslepen heeft geen zin, geld geven wél’

Tweedehandswinkel Nandri in Zevenaar helpt al twintig jaar de allerarmsten in Sri Lanka. Zaterdag startte de verkoop van de nieuwe collectie tweedehandskleding.

Het was Maria Verhagen die de zaak oprichtte om geld in te zamelen voor in Sri Lanka. Ze heeft een speciale band met het land. ,,Onze kinderen zijn 40 en 41 jaar geleden met adoptie vanuit daar naar hier gekomen”, zegt ze. Sindsdien is ze er met haar gezin vaak geweest.

,,Telkens als we daarnaartoe reisden, wilden mensen ons vanuit Nederland allemaal spullen meegeven”, zegt Verhagen. ,,Het verslepen van al die spullen had geen zin, maar we konden van al die spullen wél geld maken.”

Gratis spullen

Zo ontstond Nandri, een winkel voor de verkoop van tweedehands kleding en speelgoed. Inmiddels zijn er 25 vrijwilligers actief. ,,We krijgen gratis spullen en verkopen die voor een klein bedrag”, zegt Verhagen.

Daarnaast zijn er donoren en sponsoren die de organisatie een warm hart toedragen. ,,Met al die kleine bedragen bij elkaar kunnen we in Sri Lanka gezinnen onderhouden en bouwen we klaslokalen.”

Verkoop bij tweedehandswinkel Nandri in Zevenaar, de opbrengst gaat naar Sri Lanka.

