Netty vreest derde knieoperatie door foutje in knieprothese: ‘Néé, niet nog eens!’

Na twee wolvenaan­val­len binnen een week komen veehouders in Berkelland nu in aanmerking voor tijdelijke subsidie

Binnen een week was het twee keer raak in en rond Berkelland: schapen die (vermoedelijk) door wolven werden gedood. Daarom kunnen houders van schapen en geiten in die gemeente nu tijdelijk aanspraak maken op subsidie waarmee ze maatregelen tegen de wolvenaanvallen kunnen nemen.