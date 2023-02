Nieuw regelstation van 4,2 meter hoog in Lengel nog geen gelopen zaak: gemeenteraad wil second opinion

Rechter buigt zich over Diemse supermark­ten­soap rond gemeente­huis: ‘Terug naar af zou een ramp zijn’

Gaat de schop binnenkort letterlijk de grond in of gaat het Masterplan Didam compleet op de schop? Het antwoord op die vraag is aan het gerechtshof in Arnhem dat zich woensdag bijna vijf uur lang vastbeet in de Diemse soap rond de vestiging van twee supermarkten in het voormalige gemeentehuis van Didam aan de Hoofdstraat.