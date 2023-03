OM ziet Arnhemmer (38) als ‘spin in het web’ van professioneel georganiseerd ‘hennepbedrijf’ en eist 6 jaar cel

Bruidspa­ren stappen in Borculo in ‘de huwelijks­zomp’

Hoe romantisch wil je het hebben: bruidsparen die trouwen in Borculo kunnen letterlijk in het huwelijksbootje stappen. Of liever gezegd: de huwelijkszomp. Want als de brug over de Berkel in de Burgemeester Bloemersstraat klaar is, dan kan de Berkelzomp mét bruidspaar de stad in.