Omslag bij kampeergigant Obelink: duizenden zonnepanelen op het dak en geen directeur meer

Streep door opknap­beurt Vordense sporthal, beheerder in wachtkamer: ‘Terug bij af’

Lekker sporten in een hal die niet te warm of te koud is en douchen onder een stevige straal. Edwin Schooltink, beheerder van sporthal 't Jebbink in Vorden, droomt er al jaren van. Die droom leek komende zomer uit te komen. Schooltink kreeg echter een jobstijding: de door de gemeente Bronckhorst beoogde opknapbeurt van de Vordense hal gaat dit jaar niet door vanwege gebrek aan subsidie.