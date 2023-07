Omwonenden Hilgelo in opstand tegen nieuw recreatiepark: ‘Dit komt letterlijk bij ons in de achtertuin’

column Wordt het Caroline, dappere Frans, Dilan, of toch Pieter? Verfris­send, het politieke speelveld ligt open

GroenLinks en de PvdA gaan het doen. Met een royale zegen van de achterbannen gaan de partijen samen de verkiezingen in. Onmiddellijk steeg de nieuwe combinatie in de peilingen. I&O Research peilde zeker 28 zetels. En dat was nog voordat Eurocommissaris Frans Timmermans (Green Deal) zich meldde als lijsttrekker.