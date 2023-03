Ook bij een kleine beurs helemaal in stijl naar het eindexamengala: kledingbank maakt het mogelijk

handbal Nog geen titel voor handbal­sters van Broekland: ‘Alles ging fout’

Broekland moet nog een week geduld hebben voordat het het kampioensfeest kan gaan vieren. Zaterdagavond had de ploeg van trainer Raymond Diks de titel in de hoofdklasse B kunnen grijpen, maar tegenstander Pacelli dacht daar anders over (25-19). „Lukt het volgende week weer niet, dan wordt het spannend.”