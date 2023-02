Ook Bronckhorst en Winterswijk doneren 1 euro per inwoner voor hulp na aardbeving: ‘Geld voor drinkwater en tenten’

Het gaat goed met Achterhoek­se winkelcen­tra; minder leegstand, beperkte daling aantal winkels en horeca

Het gaat best goed met de winkelcentra in de Achterhoek. Het aantal voorzieningen (winkels, horeca en cultuur) is in de coronajaren met ‘slechts’ 4 procent afgenomen. De leegstand is sinds 2020 in de meeste dorpen en steden zelfs verminderd, ondanks corona.