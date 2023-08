Opslag kringloopwinkels bomvol door opruimwoede; stop op inname van spullen

Vakantie­krach­ten stellen steeds meer eisen: zomerbaan­tje is fijn, maar vooral niet de hele week werken

Alleen al in Arnhem heeft een uitzendbureau vijfhonderd vakantiebanen in de aanbieding. Telers, zorginstellingen, campings - ze merken het allemaal: het is moeizamer dan andere jaren om aan vakantiekrachten te komen. Hoe komt dat?