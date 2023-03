Oudere man overvallen in woning in Doetinchem

In een appartementencomplex aan de Bramenhof in Doetinchem heeft woensdagavond een overval plaatsgevonden. De politie is op zoek naar meerdere verdachten.

Een buurtbewoner trof het slachtoffer rond 19.20 uur aan. Ze sloeg vervolgens direct alarm bij de hulpdiensten. Meerdere politiewagens kwamen naar het appartement. Het slachtoffer zou een oudere man zijn.

De politie verricht momenteel onderzoek in en om het appartementencomplex dat bestaat uit ongeveer 58 woningen. Volgens agenten zijn de daders in de overvallen woning geweest. Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt.



Het hevig geëmotioneerde slachtoffer raakte volgens de politie niet gewond. Hij is meegegaan naar het bureau om aangifte te doen.

Door de wijk rijden verschillende politiewagens. Tevens zoeken agenten op het spoor naar een mogelijke buit en sporen. Ook het fietspad dat langs het spoor richting het centrum loopt wordt onderzocht. Op het station in Doetinchem wordt aan mensen gevraagd of zij iets gezien hebben. De precieze vluchtroute van de daders is onbekend.

In het zwart gekleed

Via Burgernet doet de politie een oproep om uit te kijken naar twee in het zwart geklede mannen. Ze zouden een rode doos van ongeveer 30 centimeter bij zich hebben. Het is niet bekend of de doos tijdens de overval is buitgemaakt. Een van de mannen draagt een bril en heeft een breed gezicht.

Mensen die iets gezien hebben wordt gevraagd de politie te bellen op 0900-8844 of anoniem via 0900-7000.

