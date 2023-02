OV-staking zaterdag ten einde, maar voor hoelang? Vakbonden geven werkgevers 12 dagen om tot akkoord te komen

De carnavals­wa­gen van de Chaot’n uit Neede is allesbehal­ve een chaos: ‘De top 3 in de optocht, dat is de inzet!’

NEEDE - Alles zit in de lak, de lichtshow aan boord werkt en het geluid is pico bello. De praalwagen van de carnavalsvereniging en vriendengroep de Chaot’n uit Neede is er klaar voor. Klaar voor vier optochten, te beginnen zaterdagavond in Buurse, in de verlichte optocht.

10 februari