Partij voor de Dieren hekelt subsidie aan restaurants met foie gras op het menu

Kan wolf na aanval in Eibergen ook een kind grijpen? ‘De angst zit heel diep tussen onze oren’

De wolf die zondag ‘de strot doorbeet’ van een schaap op een boerenerf in Eibergen zorgt voor nieuwe onrust in de Achterhoek. Kun je nog veilig je hond uitlaten in het buitengebied? En is z’n komst nu een vloek of een zegen? Vijf vragen over de wolf in onze regio.