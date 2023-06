Pas op met de jacht op de ‘deep throat’ van Doetinchem

Deze boeren gaan leven van de wind: akkoord met Pure Energie over windmolens langs de Oude Buurser­dijk

Windmolens: ze leveren duurzame energie, maar zorgen ook voor hoofdbrekens. Overal in Twente wordt geheimzinnig gedaan over de plekken waar deze reuzen van 240 meter kunnen verrijzen. In Buurse is er al duidelijkheid: drie boeren willen hun grond beschikbaar stellen voor vier of vijf turbines en hebben de getekende contracten met Pure Energie al sinds 2020. „Je moet toch wat in deze onzekere tijden.”