‘Poah’, wat is het heet op POAHDAG! Het had van weerman (en John Deere-fan) Gerrit wel een graadje minder gemogen

Week na intrekken waarschu­wing is het weer mis in Hambroek­plas: ‘Beter niet zwemmen vanwege blauwalg’

Een week geleden trok de provincie Gelderland juist een recente waarschuwing in, maar nu is het opnieuw mis in het water van de Hambroekplas: metingen hebben opnieuw te hoge concentraties toxische blauwalgen aangetoond in de recreatieplas. ‘Kans op gezondheidsklachten als je hier toch zwemt.’