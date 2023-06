Politicus en ‘Sinterklaas’ Jan van Halteren overleden

Jongen (14) is ‘bang voor oudere mannen’ na ontucht in zwembad door Doetinchem­mer (67)

Een 67-jarige man uit Doetinchem is veroordeeld voor het plegen van ontucht met een minderjarige jongen in zwembad Rozengaarde in Doetinchem. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van drie maanden, plus de maximale taakstraf van 240 uur. Ook moet hij zijn slachtoffer 750 euro smartengeld betalen.