Presentatie over archeologische vondsten in Didam, Angeren, Bemmel: ‘Onderzoek voor snelweg heeft veel unieke vondsten opgeleverd’

Wat er zoal naar boven is gekomen tijdens archeologisch onderzoek tussen Bemmel en Zevenaar de afgelopen jaren? Van alles: van hoeden tot potten en askisten. Archeoloog René Isarin vertelt er dinsdag 14 maart over. ,,Dichter bij het verleden komen kan bijna niet.”

Rijk en provincie Gelderland willen de snelweg A15 bij Bemmel verbreden en aansluiten op de snelweg A12 in Zevenaar. Voor er asfalt kan worden gelegd, wordt de bodem grondig onderzocht en dat heeft veel opgeleverd, zo vertelt Isarin op 14 maart vanaf 19.00 uur online.



In de live-uitzending werpt Isarin een blik op een rijke vindplaats in Didam. ,,Op de locatie Kollenburg in Didam vonden we veel resten die ons meer vertellen over hoe mensen in de ijzertijd (de laatste eeuwen voor het begin van onze jaartelling) woonden, werkten en werden begraven. Zo ontdekten we zogenaamde Napoleonshoeden, waarmee mensen in die tijd graan maalden.”

Romeins grafveld Bemmel

In de online-uitzending besteedt Isarin ook aandacht aan het Romeins grafveld in Bemmel, dat al in 2019 werd ontdekt. ,,Dat grafveld was nog compleet: van volledige askisten tot luxe grafgiften. Dichter bij het verleden komen kan bijna niet”, zegt hij.

In Angeren zijn tijdens onderzoek resten van jagers en landbouwers gevonden. Isarin: ,,Dat resten van beide samenlevingsvormen gevonden zijn op één plek is zeer zeldzaam. En dat gewoon in Angeren. Ik laat mensen graag zien wat deze vondsten zijn en wat ze vertellen over ons verleden.”

Bereikbaarheid Liemers en Achterhoek

Het doortrekken van de A15 en het verbreden van de snelweg A12 en A15 moet de doorstroming verbeteren en de bereikbaarheid van de Liemers en Achterhoek vergroten.

Het webinar van Rijkswaterstaat duurt ongeveer 45 minuten en is gratis live te volgen via de website via15.ids-live.nl/stream. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Archeologische onderzoek bij de snelweg, ter hoogte van Bemmel.

