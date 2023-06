‘Prima dat er overal camera’s hangen, ik heb niets te verbergen’

Albert Heijn weert kat van buurvrouw uit de winkel: ‘Niet voeren, heeft een eigen huis!’

Het leek er even op of hij wellicht bij de Albert Heijn aan de Rozengaardseweg hoorde, de grijze kat die zich er tot voor kort regelmatig liet zien. Maar de viervoeter kwam enkel buurten met af en toe het geluk wat lekkers te krijgen. Dat is niet de bedoeling, stelt de super, die maatregelen nam.