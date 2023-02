Regenboogtrap GKC en Wooow in Nieuwscafé Winterswijk; zangeres Merel Geerdink komt zingen

Komt het cultuurkwartier Wooow in Winterswijk er? En hoe staat het met de regenboogtrap? In het Nieuwscafé Winterswijk wordt er vrijdag 17 februari uitgebreid op ingegaan.

Behalve over Wooow en de regenboogtrap van het Gerrit Komrij College, gaat het Nieuwscafé in op de herbenoeming van burgemeester Joris Bengevoord. Daarnaast belicht Domien Esselink in een gastcolumn het zeer actuele onderwerp van de herinrichting van de Markt.

Voor het onderwerp Wooow zijn de drie belangrijkste partijen uitgenodigd: Gerben Grooten, directeur van cultuurcentrum Boogie Woogie, Martien Louwers, directeur van de Bibliotheek Oost-Achterhoek en Mark van Dam, voorzitter van vrijwilligersorganisatie WUh. De drie hopen dat de bouw van het cultuurkwartier Wooow aan het Weurden doorgaat. In het Nieuwscafé vertellen ze waarom het zo belangrijk is om bij elkaar in hetzelfde gebouw te zitten.

Rector Jeroen Sanders van het Gerrit Komrij College wordt in het Nieuwscafé ondervraagd over het belang van de regenboogtrap in de school, die eind vorig jaar voor de nodige opschudding zorgde.

Burgemeester Joris Bengevoord is onlangs voor de komende zes jaar herbenoemd. Wat zijn zijn plannen en wat wil hij vooral nog in Winterswijk bereiken?

Herinrichting Markt

Over de herinrichting van de Markt lopen de meningen in Winterswijk uiteen. De avond voorafgaand aan het Nieuwscafé wordt er in de gemeenteraad nog uitgebreid over gediscussieerd. Domien Esselink, bekend als columnist in diverse media en oud-journalist van De Gelderlander, laat zijn licht erover schijnen in een gastcolumn.

Muziek is er ook in het Nieuwscafé: de 15-jarige Merel Geerdink komt zingen. Deze leerling van Boogie Woogie deed eerder mee met Voice Kids.

Het Nieuwscafé in Den Angang aan de Markt 46 wordt gepresenteerd door Jan Bart Wilschut en Tanja Kits. Het programma, dat een uur duurt, begint vrijdag 17 februari om 17.30 uur, inloop vanaf 17.00 uur. Na afloop is er tijd om na te praten onder het genot van een drankje.

Auke Spijkstra (links) en Hendrik van Prooije in gesprek met Jan Bart Wilschut (midden) tijdens het Nieuwscafé van De Gelderlander in Den Angang in Winterswijk vorig jaar mei.

