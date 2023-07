met video | update Benjamin (27) sneuvelde voor de vrijheid van Oekraïners en dat zijn ze daar nog lang niet vergeten

Gabriel en Mirjam Galli uit Winterswijk verloren hun vorig jaar hun zoon Benjamin, die in Oekraïne streed voor de vrijheid van dat land en zijn inwoners. Op 27-jarige leeftijd sneuvelde hij door een Russische bom. Onlangs nam de politie in Kyiv een naar hem vernoemde boot in gebruik. Dat hun zoon nog niet vergeten is, doet het gezin Galli enorm goed. ,,Om stil van te worden.”