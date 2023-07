Hoe de 17-jarige Jan door een brief aan de burgemees­ter in Duitse dodencel belandt

Een zelf geschreven brief aan de burgemeester van Hummelo wordt de 17-jarige Jan Veldkamp in de oorlog fataal. De jonge saboteur wordt getraceerd door een handschriftonderzoeker. Tachtig jaar na Veldkamps dood in een Berlijnse gevangenis zit er misschien wel een liedje in voor Normaal.