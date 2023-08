Regenjas of zonnebril: dit is de weersverwachting voor de herfst in Doetinchem

Plots zijn springkus­sen en voetbal­spel weg bij dorpsont­bijt: ‘Gestolen, echt onbegrijpe­lijk’

Niet de laatste dorpsroddels, ook niet de kwaliteit van de koffie of het hardgekookte eitje was onderwerp van gesprek tijdens jaarlijkse dorpsontbijt in Etten, zondag. Nee, de diefstal van het gehuurde springkussen domineerde de gesprekken in het Achterhoekse dorp.