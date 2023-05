Richard Roelofsen na exit De Graafschap: ‘Het was gelaten, we hebben VVV geen pijn gedaan’

BENG! Opnieuw plofkraak in Duits grensge­bied: twee explosie­ven ontploft bij geldauto­maat

Inwoners van de Duitse stad Vreden, vlak over de grens bij Winterswijk, zijn vannacht opgeschrikt door een plofkraak bij een geldautomaat. Het is de zoveelste plofkraak in het Duits-Nederlandse grensgebied in korte tijd.