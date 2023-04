Roelofsen blaast Superboeren nieuw leven in met gemiddelde van 2 punten per wedstrijd

met video Gewonde man ‘onder verdachte omstandig­he­den’ aangetrof­fen in voormalig hotel, ook traumaheli­kop­ter opgeroepen

Een gewonde man is zondagavond ‘onder verdachte omstandigheden’ aangetroffen in een onderkomen voor arbeidsmigranten in Zeddam. Hij is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht. De politie doet onderzoek.