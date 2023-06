Run op kaarten Achterhoekse oudejaarsconference Frans Miggelbrink: derde show in Amphion

Valsmunte­rij uit de dertiende-eeuw in het Haarlose openlucht­spel ‘De Schat van Scholte’: De Gelderse heren maakten zich rijker dan ze eigenlijk waren

De vondst van een kruik met liefst 1100 munten zette Haarlo in 1980 op de kaart. Het was één van de grootste muntenschatten ooit in Nederland. Nóg sensationeler werd het toen het bleek te gaan om dertiende-eeuwse valsemunterij! Toneelschrijfster Betsie Ooink en zoon Rimmert schreven het plot voor een bijzondere zomertheaterproductie. ‘Met een reis door de tijd raak je alles kwijt.’