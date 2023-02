Siem de Jong mist bekerkraker tegen oude club Ajax

De Graafschap-middenvelder Siem de Jong (34) komt donderdagavond niet in actie in het bekerduel met zijn oude club Ajax.

De Jong ontbrak dinsdag op de training van De Graafschap vanwege fysieke malheur. De aanvallende middenvelder behoorde de laatste twee competitiewedstrijden tegen FC Eindhoven (4-0) en Roda JC (2-0) ook al niet tot de selectie van de Superboeren.



De laatste keer dat De Jong in actie kwam, was op vrijdag 10 februari tegen NAC (2-0 verlies). Hij viel in Breda toen in de 71ste minuut in.

Speciaal duel

Voor De Jong was het weerzien met de Godenzonen een speciaal duel geweest. De Jong werd tussen 2011 en 2014 viermaal op rij landskampioen met Ajax. Hij was zijn loopbaan daarvoor als jeugdspeler bij De Graafschap begonnen. Ook won De Jong in 2010 de KNVB-beker met Ajax.

De Jong kwam afgelopen zomer over van SC Heerenveen om in Doetinchem zijn loopbaan bij zijn oude club De Graafschap af te sluiten. Hij speelde van de laatste tien wedstrijden slechts één keer in de basis. Dat was op maandag 30 januari, uit tegen Jong FC Utrecht (1-1). In de rust werd De Jong op Zoudenbalch vervangen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.