SKB vraagt patiënten mee te denken over de zorg in het ziekenhuis

De panelleden wordt online gevraagd periodiek een enquête in te vullen. Bij bijzondere gelegenheden kunnen panelleden ook los daarvan gevraagd worden naar hun mening. Het is de bedoeling dat de beantwoording ook teruggekoppeld wordt.



Iedereen die zich betrokken voelt bij het Winterswijkse ziekenhuis komt in aanmerking voor het SKB-panel, van patiënten tot familieleden en vrienden. Vandaag heeft voorzitter Jim Boester van de cliëntenraad zich als eerste ingeschreven voor het panel.



Het SKB en cliëntenraad hopen dat in eerste instantie minimaal 150 mensen zich aanmelden. Doel is uit te groeien naar een panel met 300 tot 500 leden.



Aanmelden kan via skbwinterswijk.nl/skbpanel