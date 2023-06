Smullen! Hier in Doetinchem scoor je gratis fruit en noten

Kermisgan­gers trotseren hitte tijdens jaarlijkse optocht in Keijenborg

,,In Keijenborg doen ze niet snel moeilijk, maar kom ze niet aan de kermis. Die is heilig”, zei een fervent kermisvierder daags voor aanvang van hét dorpsfeest. Het bleek te kloppen: want zelfs de hitte zorgde niet voor een streep door de traditionele kermisoptocht door het dorp.