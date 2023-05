Stadsfeest Doetinchem is gered: horeca neemt organisatie over

SKB gaat spreekuren houden voor zwangeren in Kulturhus Ruurlo; buitenpoli verder uitgebreid

Zwangere vrouwen kunnen vanaf juni terecht in het Kulturhus in Ruurlo voor een afspraak met de gynaecoloog van het streekziekenhuis SKB. Het Kulturhus is begin dit jaar deels ingericht als kleinschalig buitenpolikliniek.