Steeds meer zorgverzekeraars tekenen contracten met Achterhoekse ziekenhuizen; het wachten is nog op Menzis

Het gaat de goede kant op met de zorgverzekeraars en de Achterhoekse ziekenhuizen SKB en Slingeland. Het Doetinchemse ziekenhuis meldt zelfs al dat er contracten zijn gesloten met bijna alle zorgverzekeraars. Uitzondering is Menzis. ,,Maar daar praten we volgende week nog mee.”

Het is een jaarlijks ‘spel’ tussen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. Lukt het de ziekenhuizen om contracten af te sluiten met alle zorgverzekeraars?



In die contracten staan afspraken over welke vergoeding tegenover welke medische behandeling staat. Ook kunnen er afspraken in staan over een maximaal aantal ingrepen per behandeling. Patiënten kunnen tot en met 31 december overstappen op andere zorgverzekeraars. Dan is het wel handig om te weten welke afspraken er zijn gemaakt met de ziekenhuizen.

‘We hebben er vertrouwen in dat we er uiteindelijk uit gaan komen met alle ziekenhuizen', laat Marike Wijnberg namens Menzis schriftelijk weten. ‘En dat zien wij ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en in het belang van onze klanten en de patiënten van het ziekenhuis. We hebben nog niet met alle ziekenhuizen een contract, maar onze verzekerden kunnen ook in 2023 in elk ziekenhuis terecht’.

‘Het gaat goed komen’

Het optimisme wordt gedeeld door een woordvoerder van Slingeland. ,,Volgende week praten we verder met Menzis. Het gaat volgens ons wel goed komen. Gelukkig zijn we er met alle andere zorgverzekeraars uitgekomen.”

Het SKB is naast Menzis nog in gesprek met CZ en ENO voor het vergoeden van planbare zorg. ‘Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, dan bestaat er een kans dat u een deel van de zorg zelf moet betalen. In dat geval krijgt u de rekening zelf thuis. Deze rekening kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw polisvoorwaarden', schrijft het SKB op de eigen website.

