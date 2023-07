Stevige buien met een enkele keer onweer in Winterswijk vandaag

Is dit het beste vakantie­baan­tje ooit? Broers en zusje uit Buurse runnen hun eigen maisdool­hof

De een is kok, de ander net afgestudeerd en de derde volgt een opleiding tot schoonheidsspecialiste. Maar nu even niet. Want hun maisdoolhof, dat de tweeling Sam en Puck en hun broer Jack uit Buurse plantje voor plantje hebben uitgezet, gaat open. Hard werken in de vakantie? „Eigenlijk begint nu de leukste tijd.”