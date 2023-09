Eind aan wonen op camping geëist, eigenaar schrikt zich rot: ‘Ik wíl helemaal niet dat hier mensen wonen’

Er moet een einde komen aan het illegaal wonen in huisjes op camping De Graafschap in Hummelo. Iedereen die in een recreatiehuisje woont, moet uiterlijk 1 juli volgend jaar zijn vertrokken, zo eist de gemeente Bronckhorst. De campingeigenaar is ‘erg geschrokken’ en zich van geen kwaad bewust.