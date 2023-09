SV Babberich-clubman Marcel kreeg hartstilstand op de fiets: ‘Afscheid op zijn sportpark was groots’

MET VIDEO In dit dorp floreert het jeugdhonk als nooit tevoren: ‘Hier is het qua prijzen allemaal iets gangbaar­der’

Jongeren hebben de weg terug gevonden naar Elbekurkie in Meddo. De magere jaren voor het jongerencentrum in de buurt van Winterswijk zijn voorbij. Er zijn geen financiële problemen meer en de dip in het aantal bezoekers is voorbij. Voorzitter Ymen Hoenink verklaart de toenemende populariteit als volgt: ,,Hier is het qua prijzen allemaal iets gangbaarder.”