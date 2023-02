Tankstation langs A12 terecht gesloten, wel procedurefouten gemaakt

Deze elektri­sche witte fiets gevonden, bel de politie: ‘Het gaat ons niet om de fiets, we willen alleen weten waar hij gevonden is’

De 53-jarige Miranda Epping, die sinds zaterdag 11 februari vermist wordt, is nog altijd niet teruggevonden. Omdat de kans groot is dat de Vredense de grens is overgegaan naar Nederland, wordt ook hier naar haar gezocht. De politie vraagt mensen naar haar uit te kijken, maar ook melding te maken als haar elektrische fiets bijvoorbeeld ergens gezien is.