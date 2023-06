Tekort aan migranten binnen de Achterhoekse zorg; Markenheem, Azora en ROC slaan handen ineen

Borculose synagoge is in de zomermaan­den geopend voor expositie en om te herdenken

De synagoge in Borculo opent ook deze zomer weer zijn deuren. In juli en augustus is de synagoge iedere zaterdag en zondag te bezoeken. Aan de Weverstraat wordt niet alleen het verhaal van de Joodse geschiedenis in Borculo verteld, maar is ook de tentoonstelling Oorlog en vrede – Lief en leed te bezichtigen.