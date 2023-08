Tijmen (13) overleed 5 jaar geleden op het voetbalveld, hij wordt nog elke dag gemist: ‘Hoe zou het gaan met de man die zijn hart heeft gekregen?’

MET VIDEO Fossielen in steengroe­ve Winters­wijk zijn van wereldni­veau: ‘Plek als deze vind je nergens anders’

Laaiend enthousiast loopt professor Anne Schulp tussen de studenten in de steengroeve in Winterswijk. Deze week beitelen en hakken die weer fossielen uit het 245 miljoen jaar oude kalksteen. Schulp komt superlatieven tekort om de waarde van de steengroeve te beschrijven. ,,Deze plek is van wereldniveau, nergens anders is het ecosysteem zo rijk en divers.”