Tijmen (13) overleed op het voetbalveld: ‘Hoe zou het gaan met de man die zijn hart heeft gekregen?’

Lezers schrijven Crisis in de thuiszorg in Twente: ‘Geld staat voorop, niet de menselijke maat’

De lezersbrief die Corry Westgeest schreef over de crisis in de thuiszorg krijgt bijval van andere lezers. ‘Ik weet dat de zorg duur is, maar je kan er niet steeds op blijven beknibbelen’, schrijft bijvoorbeeld Jet Dijks uit Borne.