Tim worstelt met gebruik antidepressiva • Eric moest belangrijke keuzes maken over treinongeluk • Proosten op Veur-Lent

column De ‘grote boze wolf’ eet af en toe een schaap, al blijkt de dader vaker een hond

We hadden ’m ooit eigenhandig uitgeroeid, en het is een beetje volgebouwd met huizen en wegen de afgelopen 150 jaar, maar de wolf is terug en vindt zijn weg. Hij eet af en toe een schaap, al blijkt in vier van de vijf gevallen de dader toch vaak een hond.